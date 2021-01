Morre o empresário Nunes Sampaio, em Sena Madureira, vítima da covid-19

Morreu na madrugada deste domingo (10), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Into de Rio Branco, o empresário senamadureirense Altemir Chaves Sampaio, mais conhecido com Nunes.

Ele tinha 54 anos e deixou dois filhos, além da esposa Dety Sampaio. De acordo com a família, Nunes sofreu uma parada cardíaca enquanto se tratava do coronavírus.

O empresário era dono de um dos mais tradicionais bares, localizado na rotatória que dá acesso à entrada da cidade.

