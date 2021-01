Motorista colide contra poste e fica preso às ferragens em Cruzeiro do Sul

Ele foi retirado com os devidos cuidados do interior do veículo e encaminhado ao Hospital do Juruá

Na madrugada deste domingo. 17, um acidente de trânsito foi registrado no bairro da Cohab em Cruzeiro do Sul. O condutor de um veículo modelo Gol acabou colidindo seu carro contra um poste de energia elétrica que fica em um canteiro da pista.

A Polícia Militar foi acionada e o local foi isolado até a chegada do Corpo de Bombeiros. Após a chegada, o condutor foi retirado com os devidos cuidados do interior do veículo e encaminhado ao Hospital do Juruá pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima não corre risco de vida.

Após o atendimento o veículo foi retirado pelo guincho e o trafego na pista liberado.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários