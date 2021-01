Motoristas de app vivem momentos de terror no 2º Distrito de Rio Branco; assista

Dois motoristas de aplicativo viveram momentos de terror ao serem sequestrados na noite de sábado (2), na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

O primeiro sequestro aconteceu no início da noite no bairro Areal, quando um motorista chegava para jantar em um restaurante. Ao sair do veículo, ele foi abordado por dois criminosos armados, que o colocaram no porta-malas. Outras quatro pessoas entraram no veículo do profissional e começaram a andar pela cidade.

Em um determinado local, os criminosos tiraram a vítima do carro e deram várias coronhadas na cabeça do motorista, que foi obrigado a dar o cartão de crédito e a senha para os bandidos. Ele foi deixado dentro de uma área de mata, amarrado e encapuzado, e os bandidos fugiram com o veículo.

O motorista relatou que, após algumas horas, os bandidos voltaram e o colocaram dentro do porta-malas do carro novamente, e andaram por mais meia hora e abandonaram o veículo na estrada do Amapá, próximo a um posto de combustíveis.

Após perceber que tudo havia se acalmado, o homem conseguiu sair do veículo e dirigiu até a corrente, onde há um posto policial. O profissional foi levado por uma guarnição até a Delegacia de Flagrantes, onde o caso foi registrado como roubo e sequestro, tendo em vista que o dinheiro e o cartão do profissional foram levados, e o celular da vítima foi formatado.

O segundo caso aconteceu na mesma noite, na Rodovia AC-40, em frente ao Parque Chico Mendes, no bairro Vila Acre. Segundo informações da vítima, ele foi deixar uma passageira na entrada do Ramal Bom Jesus, na saída dois criminosos armados que estavam escondido atrás de um poste fizeram o motorista parar e em seguida fizeram ele deitar no chão e levaram o carro.

Após ser roubado, a vítima correu até um posto de combustíveis e pediu ajuda, onde foi informado que os mesmos criminosos já haviam abandonado outro carro modelo Polo na região. Outros motoristas foram avisados e começaram a rastrear o carro da vítima, e acharam o veículo no Ramal do Coelho, ainda na Vila Acre, com a barra de direção quebrada e atolado.

A Polícia Militar foi acionada, retirou o carro do local e fez ronda pela área com os outros motoristas de aplicativo, quando encontraram uma mulher suspeita com uma bolsa nas costas, saindo de uma área de mata , às 2h da madrugada deste domingo. Ao ser parada pela PM, a mulher apresentou nervosismo e teve a bolsa revistada, na qual foram encontrados todos os pertences do motorista roubado.

Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes, juntamente com a bolsa e os pertences da vítima que já estava no Unidade de Segurança fazendo o Boletim de Ocorrência. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

