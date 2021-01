Mulher é morta a facadas em cima da cama pelo marido

De acordo com a Polícia Militar (PM), inicialmente a guarnição oi acionada para atender um caso de violência doméstica no ramal da Linha 06 Km3, na Comunidade São Sebastião.

Ainda conforme informou a polícia, antes do filho de Roseneide ligar para denunciar as agressões, o suspeito havia entrado em contato com a polícia pelo 190 e disse que havia matado a companheira e ele iria cometer suicídio. No entanto o suspeito, na ligação, não informou o endereço do crime.