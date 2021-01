Mulher esfaqueia marido durante bebedeira e continua briga dentro de ambulância no Acre

O jovem de 22 anos foi esfaqueado na mão, no braço e no joelho. Ele foi levado ao PS

O jovem Ezequiel Queiroz Oliveira, de 22 anos, foi ferido a golpes de faca dentro do uma residência, na tarde desta quarta-feira (20), na travessa Cerâmica, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

Segundo informações de familiares da vítima, Ezequiel estava participando de uma bebedeira na residência de amigo, na companhia da própria esposa, quando o casal se desentendeu por questão de ciúmes e também por cachaça.

No curso da discussão, os ânimos se exaltaram e Ezequiel acabou agredindo a esposa identificada como Marilú. A mulher pegou uma faca e desferiu vários golpes no marido, que foi esfaqueado na mão, no braço e no joelho.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local para socorrer a vítima e a mulher que também ficou ferida. No interior da ambulância, a caminho do pronto-socorro de Rio Branco, a mulher continuou a discussão com marido para decidir quem ficaria com a garrafa de cachaça (buchudinha).

Antes de chegar no PS, a mulher pediu para o motorista para a ambulância, colocou a garrafa dentro das calças e saiu do veículo. Ao dar entrada no PS, o marido ainda chegou a dizer que estava arrependido de ter magoado os sentimentos da esposa e ter perdido a cachaça. O quadro de saúde do homem é estável.

A polícia não foi acionada neste caso.

