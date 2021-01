“Não importa a origem da vacina”, diz Gladson ao afirmar que AC está pronto para compra

Com a aprovação emergencial cada vez mais próxima da primeira vacina contra o coronavírus no Brasil, o governador Gladson Cameli confirmou nesta quinta-feira, 7, que o Estado possui mais de R$ 100 milhões em recursos disponíveis para a aquisição das doses.

Desde o início do desenvolvimento das vacinas, o gestor tem se mostrado incansável na busca pelo imunizante. Salvar vidas é a principal prioridade do governo de Gladson Cameli durante a pandemia de Covid-19. O chefe do Executivo comemorou a divulgação da eficácia de 78% da Coronavac, imunizante desenvolvido pela biofarmacêutica Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Butantan.

“O Estado está pronto para comprar qualquer vacina que obedeça as normas da Organização Mundial da Saúde e da Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária]. Estou me antecipando e fazendo tudo que é possível para que possamos adquirir as doses. Sou muito otimista e acredito que a vacinação aqui no Acre possa começar ainda este mês”, disse o governador.

O governo do Acre já iniciou o planejamento da campanha de vacinação. Neste primeiro momento, o objetivo é assegurar a aquisição de, pelo menos, 700 mil doses. A compra das seringas também segue adiantada. Além do atual estoque, que é de 572 mil unidades pertencentes ao Estado e municípios, o governo planeja adquirir mais 1 milhão de seringas. Por meio da Rede de Frios, a capacidade de armazenamento também está sendo ampliada. Até mesmo as câmaras frigoríficas do empreendimentos Peixes da Amazônia podem ser utilizadas para a conservação das vacinas.

“Não importa a origem da vacina, o que mais queremos é que ela seja eficaz contra o coronavírus e nos ajude a salvar vidas. Com muita fé em Deus, tenho certeza que vamos conseguir vacinar a nossa população e começar a virar essa página de uma vez por todas”, declarou Gladson.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários