Náuas enfrenta problemas internos, logísticos e financeiros para planejar temporada

Presidente do fala sobre questões com diretoria, cita situação das praças esportivas de Cruzeiro do Sul e escassez de recursos financeiros

O planejamento do Náuas para temporada 2021 segue completamente indefinido para temporada 2021.

Isso porque o clube do município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, enfrenta alguns problemas com sua própria diretoria e ainda aguarda algumas definições sobre logística para Rio Branco (AC).

A pré-temporada do Cacique do Juruá ainda não tem data prevista para começar.

Ao ge, o presidente Zacarias Lopes falou sobre os desafios quem tem enfrentado para planejar a temporada do Náuas.

O dirigente disse que tem encontrado alguns problemas internos com outros profissionais que integram diretoria do Cacique do Juruá, eleita no início do ano passado.

– A gente se encontra em uma situação totalmente indefinida. Eu montei uma diretoria robusta no ano passada, montei uma comissão técnica robusta, e todas nossas decisão, todos nossos planejamentos sempre registramos.

Todos nossos planejamentos sempre registramos em ata (de reunião). Eu como presidente tenho que fazer cumprir o estatuto.

As coisas estão em ata, estou esperando que tudo se defina, ver o que foi colocado em ata, que foi dividido pra várias pessoas, vários diretores. A gente têm esperando que esses diretores. Quem ficou incumbido de resolver, que se defina – explica.

De acordo com o dirigente, a situação com a diretoria será resolvida internamente. Sem praças esportivas aptas a receberem jogos em Cruzeiro do Sul atualmente, o Náuas prevê repetir estadia em Rio Branco, assim como aconteceu na temporada passada.

– Uma coisa definida é que se a gente tiver que vir participar do campeonato, porque isso não está totalmente decidido, será aqui é claro. Porque o Cruzeirão está inapto, o estádio Arena (do Juruá) também, a Vila Olímpica, que poderia servir de treino, também não está em condições, então Cruzeiro do Sul não tem condições nenhuma de realizar nenhum tipo de treinamento – afirma.

– Vou falar o português bem claro. É a questão financeira. É muito melhor você pegar uma punição, cumprir, do que vir aqui e não cumprir. Não ter dinheiro para comprar água, não ter dinheiro para pagar taxas, não ter dinheiro para alimentação, não ter dinheiro para manter a equipe e ai você vai ter que desistir. Então o problema é esse – explica Zacarias Lopes.

Apesar das declarações, Zacarias admite nos bastidores que as chances do Náuas acabar desistindo do estadual são quase inexistentes.

Com a Arena do Juruá passa por reforma, o dirigente pretende esperar até o início de fevereiro para cravar que realmente será preciso vir para capital

– Vamos divulgar na imprensa como vamos participar ou não. Eu acho muito difícil que a gente fique de fora. Nesse momento é difícil falar sem nada na mão. Temos algumas conversas, mas temos que ter coisas definidas. 30 dias também é o prazo que a gente têm que dizer o estádio, se vamos mandar ou não. Se o Arena (do Juruá) der condições, então é lá, muda a logística. Caso contrário é pra cá – finaliza.

O Campeonato Acreano 2021 começa no dia 7 de março e o Náuas estreia contra o Galvez, que é o atual campeão. Os duelos da primeira rodada foram definidos por meio de sorteio.

