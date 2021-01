Nego do Borel se defende de acusações da ex: “Muitas mentiras ao meu respeito”

arece que o término polêmico entre Nego do Borel e Duda Reis estão longe de chegar ao fim. Após ficar entre os assuntos maus comentados das redes sociais por ter sido acusado de traição e abuso psicológico pela ex-noiva, o cantor fez um post no Instagram, na tarde desta quarta-feira (13), e se defendeu das graves acusações que recebeu da atriz.

Nos Stories, Nego disse: “Tem saído muitas mentiras sobre o meu respeito, coisas que me deixam triste, mas não vou ficar discutindo e sim provar a minha inocência. Sobre o posicionamento da minha ex-, o fato é que me surpreende e tenho também o meu lado da história e também vi e descobri muitas coisas”.

O artista ainda continuou dizendo que está no pior momento de sua vida. “Eu estou vivendo com certeza um dos piores dias da minha vida. Tenho sido bombardeado de coisas e precisei de um tempo para ler e absorver tudo antes de vir me pronunciar em respeito ao meu público. Sim, houve traição, que foi um erro do qual não me orgulho. Me arrependo muito e não trouxe a público antes para não expor terceiros”.