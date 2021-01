Neném Almeida é cotado para assumir a liderança do governo Gladson na Aleac 

Com a saída do deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas) da liderança do governo Gladson Cameli, o posto de defensor no parlamento fica vago, e com isso, nomes da base governista surgem como prováveis substitutos.

Nesse contexto, o nome do deputado estadual Neném Almeida (sem partido) ganha força nos bastidores. O interesse foi confirmado pelo próprio governador Gladson Cameli. “Eu acho o Neném preparado para o cargo. Já lhe fiz o convite”, declarou.

A reportagem do ContilNet entrou em contato com o deputado Neném, que frisou que já recebeu o convite de Gladson. Questionado se aceitaria a missão, o parlamentar disse que ainda é cedo para falar do assunto. “Eu sou base do governo, tenho interesse em contribuir”, argumentou.

Diniz, que estava no cargo desde 2019, disse que precisa se afastar para se dedicar ao mandato. Desde o início do governo, a liderança já foi trocada três vezes, Diniz deu lugar a Luiz Tchê, que em seguida deixou o cargo para o retorno de Gehlen Diniz.

