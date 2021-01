Nicolau Júnior participa de lançamento de campanha do MPAC “Vacinar: A melhor escolha”

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), participou na manhã desta sexta-feira (29), do lançamento da campanha do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) “Vacinar: A melhor escolha”, que aconteceu no auditório da instituição.

A campanha que conta com a parceria da Aleac, tem o objetivo de aumentar o conhecimento da população sobre a segurança das vacinas e contribuir para o crescimento da cobertura vacinal no estado do Acre.

O plano que pretende abranger todos os municípios acreanos, através da divulgação em meios de comunicação, possui pontos estratégicos como o combate a boatos e fakenews e esclarecimento sobre a eficácia das vacinas para a prevenção e controle de doenças.

Em seu pronunciamento, o chefe do legislativo ressaltou que é necessário que a população se conscientize da importância da vacina.

“Estamos vivendo mais uma onda do coronavírus. Segundo informações da Sesacre, nossas UTIs estão beirando à lotação. Essa iniciativa do MP é a favor da vida. A vacina é uma grande conquista que nos devolve a esperança”, enfatizou o parlamentar.

O deputado parabenizou ainda a procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo, pelo lançamento da campanha. “Não poderia deixar de parabenizar em nome da procuradora Kátia Rejane todos os procuradores, pelo empenho e dedicação com as ações de combate à pandemia. Quero reforçar ainda que o Poder Legislativo está à disposição do MP, estamos juntos nessa luta”, frisou o parlamentar.

O progressista também destacou o empenho do governador Gladson Cameli e dos 24 deputados estaduais nessa causa.

“Agradeço ao governador pelo trabalho que tem realizado desde o início da pandemia. Assim como aos deputados estaduais que não tem medido esforços para garantir o bem-estar da população. Temos que estar mais unidos do que nunca, não podemos de forma alguma permitir que aconteça no Acre o que está acontecendo no Amazonas”, complementou.

A campanha “Vacinar: A melhor escolha” foi desenvolvida pensando em levar uma mensagem clara para a população sobre a necessidade e a importância da vacinação em massa, e conta com peças para rádio e TV, cartilha, cartaz, entre outras, que estarão disponíveis no hostsite mpac.mp.br/vacinar.

Participaram ainda da solenidade o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon e o secretário de saúde de Rio Branco, Frank Lima.

