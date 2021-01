No Acre, bares decidem fechar as portas temporariamente por conta da Covid-19

Pelo menos três bares decidiram nas últimas horas fechar as portas no Acre de forma temporária por conta da Covid-19, que vem registrando números assustadores em toda a região.

Em Rio Branco, o Bar’tô Pub anunciou que a partir desta quinta-feira (28) não vai abrir até que a pandemia amenize na cidade. Em comunicado, a equipe do estabelecimento dá o exemplo e se solidariza com amigos e parentes de vítimas do coronavírus.

De acordo com o proprietário, Emerson Braga, pelo menos nove trabalhadores foram dispensados. “Nosso bar começa a dar gente por volta das 21h. Com esse toque de recolher, fica uma situação complicada pra gente. Queremos evitar multas e, por isso, optamos por encerrar as atividades até que as coisas se normalizem”.

Na semana passada, o governador Gladson Cameli impôs toque de recolher entre as 22h e 6h da manhã para frear a curva de contaminação no estado. Apenas serviços essenciais podem permanecer abertos nesse horário. A população também fica proibida de se aglomerar nas ruas e ambientes públicos e privados nesse horário.

Ainda na capital, epicentro da pandemia de coronavírus no Acre, o Capones Bar e Restaurante também comunicou o fechamento temporário e disse que em breve estará de volta às noitadas.

Já em Cruzeiro do Sul, segunda cidade mais atingida pela Covid-19, o Amnésia Pub suspendeu as atividades por pelo menos uma semana. “É difícil a gente abrir as redes sociais com tantas fotos de luto e não sentir a dor das pessoas. A gente fica triste. Vamos esperar as coisas acalmarem”, disse o empresário Eric Sales.

