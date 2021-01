No Acre, Grupo Recol oferece vagas para recém-formados

O Grupo Recol mais uma vez inova e, mesmo em um ano cheio de desafios, devido a pandemia do novo coronavírus, está oferecendo oportunidade para quem está concluindo ou concluiu a graduação e deseja demonstrar seu talento e adquirir conhecimento de mercado.

Através do Programa Trainee Recol 2021, estão sendo selecionados candidatos que concluíram recentemente ou estão em fase de conclusão dos cursos de Administração, Logística, Sistema de Informação, Economia e Engenharias. Podem concorrer quem concluiu uma dessas graduações entre dezembro de 2018 a dezembro de 2020.

Para concorrer a uma das vagas disponibilizadas no Programa Trainee Recol 2021, o interessado deve enviar currículo e histórico acadêmico com coeficiente de rendimento para o e-mail: [email protected]

O diretor de Gente e Gestão do Grupo Recol, Rafael Giuponni afirma que “o Programa Trainee é uma excelente oportunidade para jovens recém-formados iniciarem uma carreira de sucesso”. Ele revela que os selecionados recebem treinamentos e participam do desenvolvimento de uma série de projetos que fazem toda diferença em sua formação profissional.

Para o Business Partner do Grupo Recol, Antônio Mota, o Programa Trainee é uma oportunidade de crescimento para jovens recém-formados e para as empresas. “Estamos apostando no talento, que futuramente trará muitos benefícios para as nossas empresas, que terão à disposição colaboradores capacitados e com ideias inovadoras”, afirma.

Sobre o Programa Trainee Recol

É a oportunidade de inserção profissional para universitários próximos a formação ou recém-formados, que buscam experiência prática na área, conhecimento global do negócio e almejam cargos de gestão e liderança.

