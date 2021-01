No Acre, jogador de futebol e modelo é acusado de estuprar jovem; ouça áudios

O Mister Teen Acre 2020 Rafael Berlim, de 20 anos, é acusado de ter estuprado uma jovem enquanto ela dormia após reunião de amigos em residência. O caso foi exposto na internet por um conhecido da vítima, que apresentou áudios em que ela conta detalhes do caso.

A jovem, que não teve a identidade revelada, disse que acordou sentindo dores e se deparou com o modelo tentando penetrá-la. “Ele conseguiu penetrar e estava doendo muito”, afirmou a vítima. Não se sabe a data do suposto estupro.

Escute os áudios:

isso me deu uma tristeza e uma revolta tão grande que vocês não tem noção… mano, como uma pessoa consegue fazer isso com outra SEM CONSENTIMENTO NENHUM?? pic.twitter.com/XfPFQAM2RH — jug (@httpgaab_) January 4, 2021

A coordenação local do Mister Teen Acre lançou nota nesta segunda-feira (4) em que retira o título de campeão do suspeito até que a situação se resolva. “Externamos o nosso repúdio a este caso, uma vez que não compactuamos com tal ato”, diz um trecho do comunicado, assinado pelo coordenador do evento, Sidney Lins.

Em seu perfil no Instagram, já excluído após a repercussão, Rafael Berlim informa que é jogador do Galvez Esporte Clube e que venceu o concurso de mister do Colégio Estadual Barão do Rio Branco (Cebrb) em 2019.

Durante o suposto crime, a jovem dormia sozinha em um quarto. Segundo ela, Berlim teria chegado à reunião de amigos mais tarde. A vítima conta que foi segurada pelo pescoço e após escapar correu para o banheiro e percebeu que estava sem roupa íntima.

