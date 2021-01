Noite de sexo à três deixa mulher impactada: “Melhor transa da minha vida”

Um relato para lá de quente movimentou o site Mamamia na última semana. Nele, uma mulher australiana descreve, de forma anônima, o que ela chamou de “melhor noite de sexo que já teve”. No texto, ela revelou ter feito um ménage à trois com o namorado e o melhor amigo dele. No final, ela questionou se conseguiria voltar a fazer sexo com apenas uma pessoa após a experiência prazerosa.

Segundo a publicação, ela chegou para o encontro usando um vestido curto com um par de suspensórios pretos, um sutiã e um fio-dental por baixo, mas disse que ficou surpresa com a forma como as coisas começaram mansamente. O convidado, Aaron, que ela descreveu como “um homem muito sexy”, preparou o jantar e eles ficaram sentados conversando.

O namorado da mulher, Will, quebrou o gelo, agarrando a mão dela e puxando-a em sua direção quando ela levantou para ir ao banheiro. “Eu ri quando olhei para longe da mesa e ele puxou meu vestido, revelando a parte de trás dos meus suspensórios e a calcinha de renda preta”, escreveu ela.

De acordo com a australiana, Aaron perdeu o fôlego naquele momento, e depois começaram a se despir. Logo, os três entraram no ritmo. As preliminares foram interrompidas por Will dizendo à mulher, com quem ele estava dormindo há mais de um ano, que queria ver Aaron dentro dela.

Ela descreve que ficou de quatro, com a cabeça no colo de Will, enquanto Aaron a penetrava por trás. “Já fazia muito tempo desde que estive com alguém tão grande, tão largo, tão longo, e deixei escapar um gemido alto e profundo. Tudo foi muito divertido”, compartilhou.

Segundo o texto, ela disse que ouvir os dois homens “curtindo-a ao mesmo tempo” foi o momento mais quente de sua vida.

E aí? Você teria coragem de ter uma noite assim?

