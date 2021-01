Nova variante de coronavírus é encontrada no Amazonas

Uma nova variante do coronavírus foi encontrada no Amazonas, segundo informações divulgadas pela Fiocruz Amazônia nesta terça-feira (11). A Fiocruz deve divulgar uma nota técnica com os detalhes da pesquisa nesta tarde. A instituição não informou se se trata de uma variante inédita ou alguma outra já encontrada fora do país.

No domingo (10), o governo japonês anunciou que as autoridades de saúde do país encontraram uma nova variante do coronavírus em quatro viajantes que estiveram no Amazonas e voltaram ao Japão em 2 de janeiro. Não há detalhes sobre as cidades por onde eles passaram.

Segundo o governo japonês, os pacientes apresentaram uma variante semelhante às que se disseminaram rapidamente no Reino Unido e na África do Sul e que preocupam pela maior capacidade de contágio.

Até esta segunda, mais de 216 mil pessoas foram infectadas no Amazonas, e mais de 5,7 mil morreram com a doença. Em Manaus, mais de 3,7 mil pessoas morreram com Covid.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários