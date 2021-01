Novas mortes por covid-19 cresceram 60% no AC; INTO tem 90% das UTIs ocupadas

No geral, 80% de todas as UTIs existentes nos hospitais públicos ou particulares do Acre estão lotadas

O Acre inicia o ano com dados preocupantes quando o assunto é a pandemia. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, que reúne dados das secretarias de Saúde dos estados, o Acre apresentou uma alta de 60% no número de novas mortes por coronavírus.

Além disso, o Instituto de Traumatologia do Acre (Into), hospital referência no atendimento à pacientes com covid-19, está com 90% de suas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) ocupadas nesta sexta-feira. Dos 40 leitos disponíveis, 36 estão em uso. O total de internações no Acre é de 144, sendo 58 em UTI e o restante em enfermarias.

No geral, 80% de todas as UTIs existentes nos hospitais públicos ou particulares do Acre estão lotadas. No Pronto Socorro, das 10 unidades, 4 está com pacientes. O hospital Santa Juliana, que conta com 55 leitos, está com 44 ocupados.

O total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Acre é de 41.689 segundo o último boletim emitido pelo Estado nesta sexta-feira. 321 exames de RT-PCR seguem aguardando análise. 796 pessoas tiveram mortes ocasionadas pro complicações em decorrência da covid. Pelo menos 33.693 pessoas já receberam alta médica da doença.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários