Oportunidade: Ipetec abre vagas para professores em diversas áreas no Acre

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológico (IEPTEC), órgão responsável pela formulação e implementação da política e do Plano Estadual de Educação Profissional do Estado do Acre, através do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre, abre vagas, por meio de edital para profissionais de diversas áreas.

São quatro vagas para contratação de Consultoria Individual para prestar Mediação dos cursos de formação inicial e continuada em: Agricultura Familiar (Engenheiro Agrônomo), Cooperativismo Rural (Nas áreas de formação na floresta, manejo sustentável, produção florestal e promoção de negócios), Empreendedorismo (Nas áreas de formação na floresta, manejo sustentável, produção florestal e promoção de negócios) e Projetos Florestais (Engenheiro Florestal).

A carga horária é de 160 (cento e sessenta horas), no período de 03 (três) meses. Os cursos serão ministrado no formato de vídeo aula e chegarão aos educandos na modalidade de ensino a distância (EaD).

A seleção do profissional ocorrerá por análise curricular e deverá ser enviada para o destino “[email protected]” até as 17h30min do dia 22/01/2021.

