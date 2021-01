Parlamentares querem renovação do auxílio emergencial e articulam convocação de urgência

Em meio à continuidade dos números alarmantes da pandemia do coronavírus no Brasil, parlamentares articulam uma volta urgente ao Congresso Nacional. Entre as ideias está discutir e votar a renovação do auxílio emergencial.

Segundo o Correio Braziliense, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, apresentou um requerimento de uma convocação extraordinária que já circula na Câmara dos Deputados e o Senado.

O documento tem como um dos principais pedidos a prorrogação do estado de calamidade pública com a renovação do auxílio emergencial.

Além disso, destaca ainda a universalização da vacina contra o coronavírus no Brasil.

A ideia de Vieira já recebeu apoio de alguns parlamentares. Na teoria, o documento aponta que em caso de urgência ou de interesse público relevante, a maioria dos membros do Congresso tem poder de convocar o retorno dos trabalhos.

E o argumento principal para isso estaria sendo publicado dia após dia, com os números de mortes e infectados pela covid-19. Segundo o referendo, a crise causada pela pandemia não estaria nem próxima de seu fim.

Para Vieira, segundo o Correio Braziliense, seria possível estender o auxílio emergencial por mais três meses. Para isso, a ideia é discutir a flexibilização de valores e prazos.

Segundo o Valor Econômico, o deputado Baleia Rossi, do MDB, também afirmou ser defensor da retomada do auxílio emergencial. O parlamentar está disputando a presidência da Câmara.