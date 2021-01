Petecão não comparece à posse da própria esposa e de Tião Bocalom

Na tarde desta sexta-feira (1), a posse do prefeito Tião Bocalom (Progressistas), não contou com a presença de um dos seus mais ilustres apoiadores na última eleição municipal, a do senador Sérgio Petecão (PSD), esposo da vice, Marfisa Galvão.

De modo oficial, a presença do senador não é motivo de alarde com o prefeito Bocalom, no entanto, nos bastidores, dizem que o clima é de insatisfação com o gestor da Capital que ainda não agradeceu o apoio recebido por parte da executiva do PSD.

Além disso, dirigentes partidários da sigla de Petecão ainda não sabem quais cargos irão compor na estrutura municipal de Rio Branco, com isso, acaba gerando um dos primeiros problemas políticos que o prefeito terá que resolver no início do mandato.

