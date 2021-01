“Pinóquio” e “Estranho Passageiro” estreiam no Cinema do Via Verde Shopping

Nesta quinta-feira (21), entra em cartaz o filme de fantasia, Pinóquio. Onde a história escrita há 130 anos ganha um tom mais real e encantador. Ao avistar uma estrela cadente, o marceneiro Gepeto (Roberto Benigni) deseja que o boneco que acabou de terminar, Pinóquio (Federico Lelapi), possa se tornar um garoto de verdade. Então, durante à noite, a Fada Azul concede o desejo de Gepeto. Porém, Pinóquio tem uma limitação: Quando mente, seu nariz cresce.

Também entra em cartaz o filme de terror, Estranho Passageiro. Em meio a tensão da Guerra Fria, uma cena terrível é descoberta no local de pouso da espaçonave Orbit-4. O comandante da embarcação foi o único membro da tripulação encontrado vivo, mas não retornou sozinho, pois escondida dentro do seu corpo havia uma criatura perigosa. Em uma instalação governamental isolada, sob a vigilância de guardas armados, sua única esperança é uma médica determinada a fazer o que for preciso para salvar seu paciente.

Ainda em cartaz estão “Legado Explosivo”, “Mulher-Maravilha 1984” e “Trolls 2”.

Confira a programação de cinema desta semana:

PROGRAMAÇÃO DIA 21 A 27/01/21

SALA 01 – (2D) – LEGADO EXPLOSIVO – DUBLADO

AÇÃO – 100 MIN – verificar classificação

Diariamente: 16:45

____________________________________

SALA 01 – (2D) – ESTRANHO PASSAGEIRO – DUBLADO

TERROR – 114 MIN – verificar classificação

Diariamente: 19:00 – 21:15

____________________________________

SALA 02 – (2D) – TROLLS 2 – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 90 MIN – verificar classificação

SÁB/ DOM: 15:30

____________________________________

SALA 02 – (2D) – MULHER-MARAVILHA 1984 – DUBLADO

AÇÃO – 151 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17:30 – 20:30

____________________________________

SALA 03 – (2D) – O MENSAGEIRO DO ÚLTIMO DIA – DUBLADO

TERROR – 138 MIN – verificar classificação

Diariamente: 16:45

____________________________________

SALA 03 – (2D) – MULHER-MARAVILHA 1984 – DUBLADO

AÇÃO – 151 MIN – verificar classificação

Diariamente: 19:30

____________________________________

SALA 04 – (2D) – PINÓQUIO – DUBLADO

TERROR – 137 MIN – verificar classificação

SÁB/ DOM: 15:00

Diariamente: 17:45 – 20:30

