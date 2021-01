Plácido de Castro quer manter ‘tradição’ e montar time competitivo para Acreano 2021

Em planejamento, vice-presidente do Tigre do Abunã garante que objetivo montar equipe que tenha chances de brigar pelo título

O Plácido de Castro já iniciou o planejamento visando a disputa do Campeonato Acreano 2021.

O Tigre do Abunã ainda não tem comissão técnica nem jogadores definidos, mas a expectativa é que os nomes de quem deve comandar e formar o elenco nesta temporada comecem a ser anunciados até o final deste mês.

Por enquanto, a única certeza é que o Plácido de Castro terá um time competitivo, pelo menos é o que garante o vice-presidente Nerecildo Silva.

Em entrevista ao ge nesta segunda-feira (4), o dirigente explicou como tem sido o planejando para temporada.

– Estamos em conversa com alguns (jogadores) aqui do Acre. Também estamos vendo questões de planejamento, como vamos abordar no mercado, temos contato com muita gente. Plácido de Castro sempre vem com elenco bom, ou seja, a gente tenta sempre repetir o mesmo anseio de outros anos, que é sempre montar equipes competitivas – afirma.

– Esse é o intuito do Plácido de Castro, não deixar cair esse perfil de time que sempre chega e chega pra brigar – completa o dirigente.

Nas últimas temporadas, o Plácido de Castro tem se mostrado competitivo contra as equipes com maior favoritismo ao título estadual. Na temporada passada, chegou às semifinais do primeiro turno e fechou a competição na quarta posição, atrás do campeão Galvez, Atlético-AC e Rio Branco-AC.

O vice-presidente e os demais dirigente do Plácido de Castro, incluindo o presidente Renato Garcia, devem se reunir nas próximas semanas.

O encontro, que ainda não tem data marcada, deve acontecer na capital Rio Branco, onde o clube pretende fechar algumas parcerias.

A pré-temporada está prevista para começar na última semana de janeiro.

Os treinos devem acontecer no estádio José Ferreira Lima, o Ferreirão, no município de Plácido de Castro, no interior do Acre, ou em um campo localizado em uma propriedade rural da cidade.

O Plácido de Castro estreia no estadual, que começa no dia 7 de março, contra o Vasco-AC. Os confrontos da primeira rodada foram definidos por meio de sorteio.

Em 2020, campanha do Tigre do Abunã foi de sete vitórias, um empate e duas derrotas, sendo 22 gols marcados e 12 sofridos.

