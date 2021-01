Polícia apreende 16kg de cocaína escondida dentro de forro de veículo na BR-317

Diante do flagrante, aproximadamente 16kg de drogas, o condutor recebeu voz de prisão

Um trabalho conjunto envolvendo Polícia Militar do Acre, PRF e PF, resultou na apreensão de 16 quilos de drogas durante a realização de um barreira policial já nos limites do município de Capixaba, quando um veículo com o condutor, despertaram desconfiança dos policiais.

Segundo foi apurado, um veículo modelo VW/Gol, placas NAS 4D11, que se deslocava da fronteira para a Capital, foi parado para uma averiguação de rotina. O motorista por sua vez, passou a demonstrar nervosismo em excesso durante entrevista realizada pelo patrulheiros da PRF, o que chamou atenção dos policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre e ROTAM (Bope).

Foi quando solicitaram a presença da CPCães, onde foi enviado o cão Dante para realizar uma ‘vistoria’ no veículo. De pronto, acusou o faro para entorpecente em um compartimento, sendo necessário o rompimento do local sendo localizado entorpecentes.

Diante do flagrante, aproximadamente 16kg de drogas, o condutor recebeu voz de prisão em flagrante e algemado. O mesmo foi conduzido para a delegacia da Polícia Federal localizado na cidade de Epitaciolândia, onde irá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, entre outros delito previsto no Código Penal Brasileiro.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários