Polícia recupera caminhonete roubada em Boca do Acre que estava sendo levada a Bolívia

Um homem foi preso e uma caminhonete foi recuperada na madrugada desta terça-feira (12), na BR-364, entre os municípios de Senador Guiomard e Capixaba, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, entre as duas cidades foi feita uma barreira policial com intuito de fazer abordagem. Na rodovia vinha uma caminhonete modelo Triton de cor prata e foi dada ordem de parada que foi obedecida. No rápido interrogatório que é feito aos condutores, o motorista acabou caindo em contradição e demonstrando nervosismo ao responder as perguntas.

O acusado acabou colaborando e falando que o veículo era produto de roubo e estava sendo levado até Capixaba, onde entregaria a uma pessoa que já estaria aguardando. Pelo serviço o homem receberia mil reais. Disse ainda que o veículo havia sido roubado de um fazendeiro no Ramal do Monte, no município de Boca do Acre, no interior do Amazonas.

Um PM assumiu a direção da caminhonete e levou até o ponto de encontro, onde seria entregue o carro e que seria levado para a Bolívia. No local, estava apenas uma pessoa sentada em uma motocicleta, que já recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Capixaba para serem tomadas as medidas cabíveis.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários