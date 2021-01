Policial dorme no volante, colide com trailer e faz veículo invadir residência na Capital

Com a força do impacto, o trailer acabou invadindo uma residência próxima a uma faculdade na Avenida Dias Martins

Um policial penal que saía do setor de trabalho e dirigia até a própria residência sofreu um acidente na tarde desta segunda-feira (4). O fato aconteceu na Avenida Dias Martins, no bairro Jardim de Alah, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima estava dirigindo, quando dormiu no volante, perdeu o controle e bateu atrás de um trailer que estava parado na via.

Com a força do impacto, o trailer acabou invadindo uma residência próxima a uma faculdade na Avenida Dias Martins. Não havia ninguém na hora do acidente e não houve feridos com gravidade.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que enviou o condutor ao pronto-socorro em estado de saúde é estável. A vítima teve um corte na cabeça.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. O veículo foi removido por um guincho para o pátio do Detran.

