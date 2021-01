Policial que matou picolezeiro é denunciado por homicídio pelo MP 

O policial penal Alessandro Rosas Lopes foi denunciado nesta terça-feira (12), pelo Ministério Público do Acre (MP-AC) por homicídio, acusado de matar o picolezeiro Gilcimar da Silva Honorato, de 38 anos, em dezembro, no bairro Esperança, na capital.

O promotor Efrain Enrique Mendoza Mendivil Filho destacou que o crime contra a vítima foi ‘torpe’. A promotoria ainda deve ouvir mais quatro testemunhas.

“Enquanto a vítima já se encontrava em fuga, o denunciado buscou uma arma de fogo em seu veículo e iniciou uma perseguição à vítima, vindo a alcançá-la, efetuando contra ela dois disparos na região posterior do corpo”, diz trecho do processo que corre na 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar.

Rosas está preso em cela separada, no Complexo Penitenciário de Rio Branco.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários