Ponte sobre o Rio Madeira chega a 2021 sendo apenas promessa sem data para entrega

Bolsonaro prometeu entregá-la no final do ano passado; novamente, não foi desta vez

A ponte sobre o Rio Madeira, que ligará por terra o Acre ao resto do país, começa mais um ano sendo apenas promessa. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) havia garantido a entrega para dezembro de 2020 e o que se vê neste início de 2021 é uma obra sequer com data para finalização.

No início de outubro, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, fez uma visita técnica à ponte na presença dos governadores do Acre, Gladson Cameli (sem partido), e do estado vizinho, Marcos Rocha, e reforçou e entrega das obras para o final do ano passado.

Na ocasião, ele afirmou : “Em dezembro é a previsão. O lado do Acre já está concluído e o lado de Rondônia está faltando pouca coisa, como por exemplo a última galeria da cabeceira da ponte. Tão logo esteja pronto, vamos iniciar com o asfalto. A previsão é que na segunda semana estejamos com o presidente Bolsonaro inaugurando a obra”.

Novamente, não foi desta vez. Acreanos e rondonienses aguardam ansiosamente a finalização da ponte desde a previsão inicial, em 2018, durante o governo de Michel Temer (MDB). As obras tiveram início no final de 2014.

Em entrevista ao site Rondoniaovivo, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), André Santos, afirmou não haver data para a entrega dos trabalhos. Ele não soube dizer o motivo de mais um atraso na obra, mas prometeu informar ao portal até o final desta semana.

Enquanto a ponte não é entregue, acreanos que precisam acessar outros estados do país por terra, para passeio ou tratamento de saúde, por exemplo, seguem dependendo da balsa para atravessar mais de 1 km de águas.

