Posse, aniversariantes e férias dos acreanos na coluna da Beth Passos; confira

Vitor e Mauricelia Leitão com os filhos celebrando a chegada de 2021.

As manas Ademilde Roque Pinheiro e Glaucia Roque Pinheiro são capricornianas fortes e determinadas dos dias 06 e 11 de janeiro, respectivamente. Vida longa, queridas!

Vamos de cultura geral neste período de abstinência de boa parte da população, devido a pandemia do coronavírus. Saiba agora o significado original das cartas de um baralho.

As 52 cartas igual 52 semanas no ano.

As duas 2 cores para dia e noite

Os 4 naipes para as 4 estações e 13 semanas por temporada.

São doze cartas judiciais representando os 12 meses.

Se somarmos cada uma das cartas (ás + ás + ás + ás + dois + dois + três + sete + oito … e etc.) do jogo teremos 364.

O jogo de cartas é um calendário agrícola que nos falava das semanas e das estações do ano.

A cada nova temporada, era a semana do Rei, seguida pela semana da Rainha, do Valete e assim por diante, até que a semana do AS, muda de estação e começa com uma nova cor.

Os Curingas foram usados em anos bissextos.

Você sabia?

Cheia de graça e beleza, Alícia Araújo na festa da virada de ano no Skay Gurume, em Goiânia, onde mora atualmente com a família.

Rosane Aragão curtindo o Circuito das Águas em Minas Gerais.

Lourdes Herivelto feliz da vida na viagem de férias na linda cidade praiana de Camboriú.

Magali e o marido Paulo Ambrósio na festa do filhote Yago.

Um corpo é um corpo, e Bruna Marquezine iniciou o novo ano causando com uma barriga sarada evidenciando gomos de puro músculo, sem silicone e um bumbum avantajado tipicamente brasileiro e natural. As mortais que lutem!

Eliane Sinhasique avisando que “a mãe tá on” depois de passar as festas de fim de ano na companhia da irmã Daniela em Fortaleza.

Uma sugestão para o ministério da saúde, conveniar redes de farmácias para aplicar a vacinação. Dessa forma aumentaria a capilaridade de postos de aplicação da vacina e aumenta também a velocidade de vacinação nas cidades. A medida foi adotada nos EUA.

Antonieta e José Carlos Antunes na virada de ano com os filhos Rafael e Rafaela, ambos acadêmicos de medicina em Cochabamba.

O prefeito eleito Sebastião Bocalom Rodrigues, mais conhecido como Tião Bocalom, recebendo a chave da ex prefeita Socorro Neri na Câmara Municipal de Rio Branco.

Tião Bocalom e sua vice-prefeita Marfisa Galvão receberam a missão junto com os 17 vereadores eleitos para um mandato de quatro anos. A coordenação do evento foi da Câmara Municipal e da colunista social Rubedna Braga. O cerimonial foi da cerimonialista Isabel Barros, e a decoração do colunista social Luiz Theodoro.

Se quatro pessoas não tivessem morrido, seria engraçado, e se a tentativa de golpe transformasse a democracia norte-americana no inferno que eles produziram em toda a América Latina. No país que “cuida” do mundo, Donald Trump incitou um golpe, apoiadores invadiram o congresso dos EUA conseguindo interromper a cerimônia que declararia Biden vencedor das eleições. É a democracia americana pagando o preço de não ter cortado pela raiz o crescimento do extremismo alimentado pelo esquema maligno das fakenews.

No dos outros é Refresco, né tio Sam?!! Seria um trailer de Brasil em 2023? O tempo dirá!

Online

*O governador Gladson Cameli deverá sancionar o projeto de lei de autoria do Tribunal de Justiça do Acre, já aprovado pela Assembleia Legislativa no final do ano passado que regulamenta o recebimento ilegal de gratificação de nível superior de 40% sobre os salários pagos aos magistrados acreanos, baseado numa lei de 1995 concedendo apenas aos servidores do judiciário. Resumo: A proposta faz com que os magistrados não devolvam nada do que foi ilegalmente recebido.

*O plano de contingência contra enchentes será regido por normas sanitárias no Acre. Os abrigos públicos para famílias afetadas pelas cheias dos rios devem seguir as normas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). É o mínimo que se espera!

*O janeiro Branco é uma divulgação que convida as pessoas a refletirem sobre a saúde mental colocando o tema em evidência, promovendo a conscientização sobre a importância da prevenção ao adoecimento emocional — algo que gera impactos preocupantes em todo a população. Foi criada em 2014 por um grupo de psicólogos de Minas Gerais. Neste 2021 a campanha completa sua 7ª edição.

*Inacreditável o vídeo viralizado que mostra os simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro batendo continência em frente à estátua da liberdade das lojas Havan. Queria poder compartilhar aqui para não ver sozinha. Ninguém merece. Socorro!!!

*Depois que apoiadores de Donald Trump invadiram o Capitólio dos Estados Unidos, o presidente eleito Joe Biden denunciou os repetidos ataques do presidente à democracia. Já Mark Zuckerberg bloqueou as contas do Facebock e Instagram de Donald Trump por atrapalhar a transição entre seu governo e a posse de Biden.

*E literalmente está havendo a ESCOLHA DE SOFIA na Califórnia. Os profissionais da saúde que trabalham em ambulâncias devem ESCOLHER QUEM eles devem conduzir aos hospitais e quem NÃO. Nem a vacina tem dado conta das contaminações, resultado dos festejos de fim de ano.

*O Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac) aderiu à campanha Janeiro Branco disponibilizando serviços clínicos, psiquiátricos e psicológicos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Após a triagem o paciente é encaminhado para especialistas.

*Com a aprovação da vacina da Pfizer em outros países, o governo brasileiro começa a se movimentar para iniciar a campanha de vacinação ainda neste mês, caso a fabricante consiga entregar as 70 milhões de doses que fazem parte do termo de intenção de compra anunciado na terça-feira (9) pelo Ministério da Saúde. Além da vacina da Pfizer, o governo de São Paulo também já anunciou que começará a vacinação com a Coronavac, que vem sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac, no dia 25 janeiro, aniversário da capital paulista.

*Sobre a eficácia da CoronaVac:

🔺78% é referente à proteção contra casos sintomáticos leves.

🔺100% contra casos moderados, graves e contra óbitos, mas, com amostragem muito menor, este dado deve ser analisado com maior cautela. Pode não ser ainda em quantidade suficiente, mas é a melhor notícia em muitos meses. Vem nimim, Coronavac!!!

*A Azul Linhas Aéreas voltou com os voos saindo de Rio Branco com destino a Cruzeiro do Sul, transportando cargas. A empresa aérea ajudará o Governo do Acre na logística da vacina contra a Covid-19. A companhia aérea Gol, também está em negociação com o governo do Estado para participar também das operações.

*Chamem os Estados Unidos da América para garantir a democracia nos EUA. Não, pera…

*Nesta sexta-feira (8), a Mistura Musicali terá cinco blocos de lives, com dois artistas, transmitidas pelo Facebook da casa noturna, Studio Beer. Serão nos dias 08, 09, 15, 16 e 22 de janeiro, fazendo parte do projeto da Lei Aldir Blanc.

As últimas palavras de Steve Jobs

“Cheguei ao topo do sucesso nos negócios. Aos olhos dos outros, minha vida tem sido um símbolo de sucesso.

No entanto, além do trabalho, tenho pouca alegria. Finalmente, minha riqueza é simplesmente um facto que estou acostumado.

Neste momento, estou na cama de hospital, lembrando toda a minha vida, e percebo que todos os elogios e riquezas de que estava tão orgulhoso, tornaram-se insignificantes com a iminência da morte.

No escuro, quando vejo a luz verde e escuto o ruído do equipamento de respiração artificial, posso sentir a respiração da morte a se aproximar.

Só agora entendo, uma vez que você acumular dinheiro suficiente para o resto da sua vida, devemos seguir outros objetivos que não estão relacionados com o dinheiro.

Deve ser algo mais importante:

Por exemplo, histórias de amor, arte, sonhos da infância…

Ao não deixar de perseguir a riqueza, só pode converter uma pessoa em fracassado, assim como eu.

Deus fez-nos de uma forma que possamos sentir amor no coração e não ilusões construídas pela fama ou dinheiro, como fiz em toda minha vida e não posso levar comigo.

Posso levar lembranças que o amor fortaleceu. Esta é a verdadeira riqueza que te acompanhará, lhe dará força e luz para ir em frente.

O amor pode viajar milhares de quilómetros e assim a vida não tem limites.

Vá para onde queira ir. Esforce-se para alcançar os seus objetivos. Tudo está no seu coração e nas suas mãos.

Qual é cama mais cara do mundo? A cama de hospital.

Se você tem dinheiro, pode pagar alguém para dirigir o seu carro, só que não pode pagar alguém para sofrer a sua doença.

Os bens materiais perdidos, podem ser encontrados. Existe uma coisa em você que não pode ser encontrada quando perde: a vida.

Seja qual for a fase da vida em que estamos agora, no final, teremos de enfrentar o dia quando a cortina baixar.

Por favor, valorize o seu amor pela família, o amor pelo seu companheiro e amor pelos seus amigos…

Trate-se bem e cuide do próximo.”

