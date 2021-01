“Precisamos fazer um ano de excelência” destaca técnico do Rio Branco-AC sobre temporada

O técnico Paulo Mulle, 52 anos, chega no Rio Branco-AC em um dos piores momentos na história centenária do clube. Após quase duas décadas, o Estrelão ficou sem calendário nacional para temporada 2021 e precisa, pelo menos, ser vice-campeão do Campeonato Acreano para garantir vagas nas competições nacionais em 2022.

Ciente dos desafios à frente do Alvirrubro, o treinador desembarcou em Rio Branco na última quinta-feira (8) e trabalha nos bastidores antes de início oficial da pré-temporada.

Em entrevista ao ge na manhã desse sábado (9), Paulo Mulle disse que a temporada do Estrelão precisa ser de ‘excelência’.

– Os objetivos são iguais, participar com objetivos grandes. Precisamos fazer um ano de excelência e vamos trabalhar bastante para isso – destaca.

– Mais um clube importante na minha carreira, de uma expressão muito interessante aqui do Estado. Vou me esforçar ao máximo para contribuir e justificar a minha contratação – completa.

Com muitos jogadores remanescentes da temporada 2020, o treinador destaca que tem trabalhado ao lado da diretoria para contratação de reforços para vagas pontuais.

– A ideia a princípio é a manutenção de boa parte do elenco de 2020. Estamos definindo o retorno dos meninos e complementando, trazendo alguns atletas pontuais em posições que achamos interessante reforçar – explica.

A pré-temporada está prevista para começar oficialmente na próxima segunda-feira (11), no CT José de Melo, na capital.

O primeiro compromisso do Estrelão será no dia 27 de janeiro, pela segunda fase da Copa Verde 2020. Em casa, o Alvirrubro enfrenta o vencedor do duelo entre Fast-AM e Independente-PA.

