Prefeita Fernanda Hassem é eleita Vice-presidente da Amac

A I Assembleia Geral Ordinária foi realizada na sede da Associação dos Municípios do Acre, em Rio Branco, na sexta-feira, 8, e contou com a presença dos prefeitos eleitos e reeleitos no último pleito, apenas o de Tarauacá não participou, pois, está doente. O Senador Sérgio Petecão também participou da assembleia, elogiou o trabalho da equipe da Amac e se colocou à disposição dos prefeitos na busca de recursos em Brasília.

Na pauta assuntos administrativos, uma apresentação da carteira de investimentos do Estado nos municípios e a eleição da nova diretoria para o biênio 2021/2022. Os prefeitos presentes mostrando unidade, e como não foi apresentada nenhuma chapa, foi indicado o nome do Prefeito da capital, Tião Bocalom, para Presidente, de Fernanda Hassem para Vice-presidente e Mazinho Serafim para primeiro Secretário. A chapa foi eleita por unanimidade.

“Estou pronto para ajudar e vou me dedicar a administrar bem a capital e auxiliar os municípios do interior por meio da Amac”, disse o Prefeito Tião Bocalom e presidente da Associação.

“A gente deu aqui um exemplo de unidade e respeito junto à associação que nos ajuda e auxilia. Eu costumo dizer que, na gestão compartilhada, a Amac é um exemplo e tem um papel muito importante. O Alto Acre entra com o pé direito nessa unidade que faz tão bem para nossa população. E quero desejar sucesso ao Prefeito Sérgio Lopes, no Conselho fiscal e quero contar com apoio dos demais prefeitos como a vice que vai ajudar o presidente da associação, Tião Bocalom”, disse Fernanda Hassem eleita vice-presidente da Amac.

“Nós vamos trabalhar em harmonia e unidade para levar desenvolvimento para Epitaciolândia, Xapuri, Brasileia e Assis Brasil”, falou o Prefeito Sérgio Lopes, que foi eleito para o Conselho fiscal da Amac.

A nova diretoria ficou assim:

Presidente: Tião Bocalom

Vice-presidente: Fernanda Hassem

1° Secretário: Mazinho Serafim



Conselho fiscal

Titulares:Kiefer Cavalcante, Zequinha Lima, Isaac Piyãko.

Suplentes: Sérgio Lopes, Rosana Gomes e Olavinho

O Governador Gladson Cameli esteve na assembleia e reafirmou seu compromisso de investir em todos os municípios.”Eu agradeço a Deus está aqui com vocês, e garanto que vou trabalhar para ajudar todos os prefeitos, e não importa qual o partido. Eu não fujo das minhas responsabilidades e meu papel eu vou fazer. Parabéns à nova diretoria e agora é seguir trabalhando” finalizou o Governador.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários