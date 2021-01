Prefeito eleito no Ceará, morre vítima de Covid-19

Ele estava internado desde dezembro do ano passado

O prefeito eleito de Ereré, Otoni Queiroz (PDT), faleceu, nesta quarta-feira (20), aos 42 anos por complicações da Covid-19. Ele estava internado desde dezembro do ano passado. Além de prefeito, Otoni era professor.

Eleito com candidatura única nas eleições do município, Queiroz não compareceu à cerimônia de posse. Vice Emanuelle Martins (PDT) assumiu.

Emanuelle, a vice na chapa de Otoni e que exerce a titularidade da prefeitura, decretou luto oficial de três no município.

Os órgãos públicos da cidade estarão sem funcionamento, exceto os de saúde, durante o luto. A chapa de Otoni e Emanulle teve candidatura única em Ereré nas eleições de 2020.

A cidade de Ereré recebeu o primeiro lote da Coronavac nesta terça-feira (19).

As unidades foram aplicadas em profissionais da saúde do Hospital Municipal. Desde o início da pandemia, oito pessoas morreram com a doença na cidade.

