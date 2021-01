Prefeito Zequinha Lima realiza visita institucional no Tribunal de Contas do Acre

Durante agenda em Rio Branco, o Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, realizou uma visita institucional ao Conselheiro do Tribunal de Contas do Acre (TCE/AC), Ronald Polanco, na manhã desta sexta-feira, 08. A reunião contou com a presença do Presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Deputado Estadual Nicolau Júnior.

O Conselheiro Ronald Polanco agradeceu a visita do Prefeito, e destacou a importância do Vale do Juruá e da gestão no desenvolvimento de todo estado do Acre.

“A região do Vale do Juruá é muito promissora, com uma biodiversidade muito grande, sendo a segunda maior cidade do estado. Zequinha é um líder na região, vem da política e tem muita possibilidade de ter sucesso e fazer de Cruzeiro do Sul um lugar cada vez mais bem desenvolvido”, destacou o Conselheiro.

O Prefeito Zequinha Lima reiterou que o objetivo da gestão é sempre o de estabelecer uma relação de transparência entre o Poder Público e os órgãos de fiscalização.

“O Tribunal de Contas é um órgão parceiro da gestão pública, e nós daremos sempre a transparência necessária a esses órgãos. Nossa equipe estará atenta às orientações repassadas pelo TCE, estando pronta para contribuir, sendo uma gestão participativa, mas acima de tudo transparente”, enfatizou o prefeito.

