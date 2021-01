Prefeitura de Cruzeiro do Sul doa dois respiradores para o Hospital de Campanha do Juruá

Diante do momento vivenciado no sistema de saúde, onde o número de pacientes internados com Covid-19 tem crescido de forma alarmante, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou na manhã deste sábado, 30, a doação de dois respiradores para o Hospital de Campanha Covid/Juruá, possibilitando a abertura de novos leitos. O prefeito Zequinha Lima entregou os equipamentos para o diretor clínico da unidade, Dr. Marlon Holanda, acompanhado do vice-prefeito Henrique Afonso e do Secretário Municipal de Saúde Agnaldo Lima.

De acordo com o diretor clínico Marlon Holanda, atualmente a capacidade dos leitos de enfermaria está quase 100% atingida. A unidade está abrindo uma nova ala com 40 leitos, mas ainda depende da contratação de novos profissionais. Na UTI/Covid, das 20 vagas, 14 estão ocupadas. Diante da situação, o médico agradeceu o gesto da prefeitura.

“Toda ajuda é bem vinda. São respiradores de transporte, que vão nos ajudar a levar os pacientes críticos e entubados da UTI para o Centro Cirúrgico, fazer algum tipo de procedimento, tomografias, acompanhar a gravidade desses pacientes. Temos muito a agradecer o prefeito Zequinha, o vice-prefeito Henrique e o secretário Agnaldo por essa ajuda neste momento tão difícil para sociedade cruzeirense”, destacou.

O Secretário Municipal de Saúde Agnaldo Lima enfatizou a preocupação da Prefeitura e de toda saúde com um possível colapso, sendo necessário tomar medidas emergenciais.

“Diante do caos que vivemos, em uma preocupação excessiva. Estamos muito preocupados com o que estamos vivendo e com o que poderemos viver se não tomarmos algumas medidas urgentes. Hoje, através do prefeito Zequinha e do vice Henrique, foi firmada uma parceria com o Hospital Regional do Juruá, para doarmos dois respiradores para salvar vidas”, falou.

Para o Prefeito Zequinha é necessário unir forças e trabalhar em parceria para vencer o vírus, mas é essencial a colaboração de toda sociedade, cumprindo as medidas de prevenção como uso de máscara, álcool em gel e distanciamento.

“No momento em que o nosso sistema de saúde está quase entrando em colapso, essa doação vai permitir a abertura de dois novos leitos de UTI. Nesse momento, o esforço da nossa gestão está concentrado em ajudar a salvar vidas. Vamos vencer juntos essa verdadeira guerra que vem trazendo tanta dor e sofrimento para as famílias de Cruzeiro do Sul”, enfatizou o prefeito.

