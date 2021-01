Prefeitura de Rio Branco divulga planejamento de volta às aulas nesta quarta-feira

Ideia é adotar modo híbrido, com aulas presenciais e à distância, a partir do início de fevereiro

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) vai divulgar na manhã desta quarta-feira (20) o planejamento da voltas às aulas presenciais em Rio Branco. A prefeitura convocou coletiva de imprensa com a secretária Nabiha Bestene para anunciar todos os detalhes de retorno.

A ideia, segundo adiantou ao ContilNet a equipe de comunicação do prefeito, é retornar de forma híbrida, com aulas presenciais e à distância, a partir do início de fevereiro. O plano já está montado e deverá ser submetido ao Conselho Municipal de Educação.

No entanto, a gestão já enfrenta resistência em relação ao retorno. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), professora Rosana Nascimento, declarou publicamente que os servidores da rede municipal de educação não irão voltar à sala de aula antes da vacina.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários