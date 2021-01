Prefeitura divulga lista de contemplados com quiosques no Shopping Popular; veja

Quase 500 lojistas farão parte do complexo, situado no Centro da capital, ao lado do terminal

Foi publicada na edição desta terça-feira (5) do Diário Oficial do Estado (DOE) a lista dos 487 lojistas contemplados com um quiosque no Aquiri Shopping. A relação foi homologada em dezembro pela Comissão de Transparência da gestão.

Todos os lojistas fazem parte dos empreendimentos localizados nas áreas Aureolino Cyrillo I, Aureolino Cyrillo II, Mulheres e Griffs, Praça do Passeio, Quintino Bocaiuva, Calçadão – Zona Central e Benjamin Constant.

O empreendimento foi inaugurado no final de dezembro. As obras custaram R$ 23 milhões.

Veja a lista a partir da página 160.

