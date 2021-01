Primeira ação de Bocalom é preparar Parque de Exposições para possíveis alagados

Prefeito se reuniu com secretários para avaliar a situação do Rio Acre, que dá sinais de cheia

O prefeito eleito Tião Bocalom (PP) teve neste sábado (2) sua primeira agenda de trabalho como chefe do Executivo municipal. Ele se reuniu com a vice Marfisa Galvão (PSD) e secretários para avaliar a situação do Rio Acre, que já dá sinais de cheia por conta das chuvas.

Participaram da reunião os secretários de Saúde Frank Lima; de Zeladoria e Meio Ambiente, Joabe Lira; de Planejamento e Casa Civil, Artur Neto; de Infraestrutura e Urbanismo, Valmir Alexandre; e de Finanças e Administração, Antônio Cid; além do coordenador da Defesa Civil, Major Falcão; e o chefe do Gabinete Militar, coronel Ezequiel Bino.

“O volume de água tem aumentado em 5 cm por hora, o que preocupa a equipe de crise que, já começa a agir a partir de que o rio atinge os 12 metros”, disse Bocalom.

Como resultado do encontro, ficou decido que o Parque de Exposições passará por limpeza para que receba desabrigados em caso de transbordamento do manancial que banha a cidade.

