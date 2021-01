Primeira vacinada contra a Covid-19 visita Arena e ganha camisa do Corinthians

A moradora de Itaquera, na Zona Leste, Monica Calazans , entrou para história ao ser a primeira brasileira a ser vacinada contra a Covid-19.

Em homenagem, o Corinthians a convidou a ir à Neo Química Arena , antes da vitória diante do Sport, por 3 a 0.

Enfermeira e corintiana, Mônica fez o Tour da Arena, ganhou um tratamento capilar no estádio de beleza que fica dentro do estádio e também recebeu das mãos do novo presidente Duílio Monteiro Alves, uma camisa personalizada do clube.

Ela foi acompanhada do filho, Felipe Augusto, e deixou o local antes do início da partida.

Mônica trabalha na UTI do hospital de São Paulo e faz parte do grupo de risco da Covid-19. Ela é obesa, hipertensa e diabética. Moradora de Itaquera, na zona leste da capital, ela trabalha em dias alternados, em escala de 12 horas.

Mesmo com comorbidades, em maio, no auge da pandemia, ela decidiu se inscrever para as vagas de enfermagem abertas no regime de CTD (Contrato por Tempo Determinado). E escolheu o Emílio Ribas para trabalhar.

Viúva, ela mora com o filho, de 30 anos. Além disso, ela cuida da mãe, de 72 anos, que vive sozinha em outro imóvel. Cuidadosa, até a agora ela não foi contaminada pelo vírus.

