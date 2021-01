Primeiro lote de vacina chega ao Acre às 23h e vacinação inicia nesta terça-feira

Empunhando uma bandeira do Acre, o governador Gladson Cameli foi recebido com aplausos e faixas que estampavam a frase, que virou meme e tema da campanha em favor da vacina, “mim dê que eu tomo”. O chefe do executivo compartilhou com o povo do Acre a alegria pelo envio das vacinas contra a Covid.

Ao lado do secretário de Saúde, Alysson Bestene, Gladson cumprimentou apoiadores e, na conversa com a imprensa falou que o dia de hoje é histórico para o Acre. “Hoje eu olhava no semblante de cada governador e, quando eu entrei lá no depósito, e eu vi as pessoas carregando, fazendo as embalagens pra mandar pra nós, me emocionei. A minha grande certeza é que vamos virar essa página, todos nós”, disse o governador.

No segundo momento, Gladson Cameli confirmou que nesta terça feira, 19, em local e horário ainda a serem divulgados, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde, vai vacinar os três primeiros acreanos com a primeira dose da vacina. No mesmo dia, garantiu o governador, as doses serão distribuídas para todos os municípios, usando a estrutura do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

O secretário de Saúde, Alysson Bestene informou quais serão os grupos prioritários nessa primeira etapa e quem são as três pessoas que receberão as doses inaugurais. “Uma enfermeira de 60 anos, uma indígena e uma auxiliar de enfermagem, também nesta faixa etária”, confirmou Bestene.

O secretário informou, ainda, que as 40.760 doses serão distribuídas entre três grupos prioritários: trabalhadores da saúde, idosos acima de 60 anos e indígenas.

A remessa está prevista para chegar ao Acre por volta das 23 horas desta segunda-feira.

