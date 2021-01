Prouni 2021.1: inscrições seguem abertas até 15 de janeiro

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) referente ao primeiro semestre de 2021. Os podem se inscrever no site do programa até as 23h59 da próxima sexta-feira (15). A consulta das vagas pode ser feita no site do Prouni, disponível desde a semana passada.

Nesta edição são disponibilizadas 162.022 oportunidades, das quais 76.855 são destinadas para bolsas integrais, que cobrem os valores totais das mensalidades durante todo o curso, e 85.167 para as bolsas parciais, que correspondem à metade dos valores das mensalidades.

A classificação do Prouni é feita com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mais atual, mas devido à pandemia do coronavírus, apenas para o processo seletivo do Prouni 2021.1 serão utilizadas, excepcionalmente, as notas do Enem de 2019. O candidato precisa ter alcançado, no mínimo, 450 pontos na parte objetiva e não ter zerado a redação, além de atender a outros requisitos exigidos no edital do programa.

Inscrições

Para se candidatar a uma das vagas do Prouni 2021.1 é necessário inserir os dados do cadastro (login e senha) realizado no portal de serviços do governo federal (acesso.gov.br). Caso ainda não tenha feito o cadastro ou não lembra a senha cadastrada, já é possível providenciar o cadastro ou a recuperação da senha.

Quem não for selecionado na primeira chamada, ainda terá a chance de conseguir uma vaga na segunda chamada, cujo resultado será divulgado em 1º de fevereiro, e a lista de espera. Para ingressar nessa lista, o candidato deve manifestar interesse, na página de inscrição, entre os dias 18 e 19 de janeiro. O resultado da lista de espera será divulgado no dia 22 de fevereiro.

