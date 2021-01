Radar dos emprestados: Yuri César, Ronaldo e Hugo Moura voltam em 2021; veja cada caso

O Flamengo ainda tem 12 jogos a disputar do Campeonato Brasileiro 2020, mas a diretoria já tem montado o planejamento da temporada 2021, e isso inclui o retorno de alguns jogadores que estavam emprestados a outros clubes e vão retornar, casos do atacante Yuri César e dos volantes Hugo Moura e Ronaldo.

Yuri César comemora um de seus gols pelo Fortaleza — Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Com o calendário ainda mais apertado por causa do tempo que as competições ficaram paradas em 2020, o Flamengo precisará de um elenco ainda mais robusto. Rogério Ceni deu o aval para os retornos. Há também os casos em que os jogadores terão os casos avaliados.

O único emprestado que passou a ficar sem vínculo com o Flamengo foi o goleiro Alex Muralha.

Confira a situação de cada atleta emprestado pelo Flamengo:

Yuri César – o atacante de 20 anos está nos planos de Rogério Ceni para 2021. O técnico trabalhou com ele no Fortaleza e aprovou. Yuri atuou em 32 jogos este ano. Recentemente o Flamengo acertou sua renovação até dezembro de 2025, com multa de 70 milhões de euros.

Ronaldo – o volante de 24 anos vai retornar ao Flamengo assim que terminar o Brasileiro e o empréstimo ao Bahia, onde atualmente é reserva de Gregore. Tem chance de ser aproveitado por Rogério Ceni, mas precisa mostrar serviço no início da temporada, pois seu contrato termina no fim de junho de 2021.

Ronaldo, volante do Bahia, no jogo contra o Fortaleza — Foto: Felipe Oliveira / Divulgação / EC Bahia

Hugo Moura – outro que está nos planos do Flamengo para 2021, pois é visto por Ceni como uma alternativa para a carência de primeiro volante do elenco. Emprestado ao Coritiba, ele está com 22 anos e retorna assim que terminar a disputa do Brasileiro. Até agora disputou 17 partidas na competição.

Piris da Motta – o volante de 26 anos está emprestado ao Gençlerbirliği, da Turquia, até 31 de maio de 2021, mas atuou apenas em 12 jogos. Há ainda problemas com atraso de salário. Como a janela só abre em março, não há chance de voltar ao Brasil imediatamente. Em 2018, o Flamengo investiu R$ 25,8 milhões para comprar o paraguaio ao San Lorenzo, entre direitos econômicos e comissões.

Rodinei – o lateral-direito de 28 anos teve seu empréstimo ao Internacional ampliado até o final de maio de 2021. Após esse período, o Flamengo vai avaliar a situação do jogador, que tem contrato até o fim de 2022 com o clube.

Vitor Gabriel – o atacante de 20 anos está emprestado ao Braga até o fim de junho de 2021. Ele tem sido utilizado na equipe B, e na temporada 2020/2021 marcou dois gols em 9 jogos. O vínculo com o Flamengo vai até o fim de 2023.

Vitor Gabriel, Sporting Braga — Foto: Divulgação (Site Oficial Braga)

Rafael Santos – o zagueiro de 22 anos está no Apoel, do Chipre, e é quem tem o empréstimo mais longo, até o dia 31 de maio de 2022. Ele fez 10 jogos nesta temporada e marcou um gol. Sua equipe ocupa atualmente a nona posição do campeonato cipriota.

Rafael Santos, zagueiro do Flamengo emprestado ao Apoel — Foto: Reprodução

Bill – o atacante de 21 anos teve o empréstimo ao CRB prorrogado até o fim da Série B, previsto para o dia 30 de janeiro. Este ano ele disputou 30 jogos e fez três gols. Antes de atuar pela equipe alagoana, ele já havia sido emprestado para Ponte Preta.

Yago Darub – retorna ao Flamengo após período de empréstimo ao RB Brasil, onde não teve oportunidades de ganhar experiência. Tem o futuro em aberto no clube. O goleiro de 21 anos foi destaque do Flamengo na conquista da Copinha de 2018. Na final contra o São Paulo, foi o melhor em campo.

Yago Darub com a medalha da Copinha 2018 — Foto: Amanda Kestelman

Klebinho – o empréstimo do lateral-direito de 22 anos ao Tokyo Verdy termina neste 1º de janeiro, e, como o clube da segunda divisão japonesa não exerceu o direito de compra, ele retorna ao Flamengo, com quem tem contrato até o fim de 2021. A diretoria vai avaliar qual será seu futuro. Klebinho disputou 18 jogos na última temporada.

Klebinho treina no Tokyo Verdy — Foto: ME Comunicação

Fim de contrato com Flamengo: