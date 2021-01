Reformulado, Galvez estreia nesta quarta-feira na Copa Verde

Nesta estreia de Copa Verde, a ideia de jogo do técnico imperialista será a de buscar propor o jogo, mas respeitando o adversário

O Imperador Galvez chega nas primeiras horas da tarde desta terça-feira (19), na cidade de Boa Vista-RR, onde na quarta-feira (20), às 17h (de Brasília), no estádio Canarinho, encara o São Raimundo-RR, em jogo único pela primeira fase da Copa Verde-2020.

Devido à ausência de vagas em voos para o local da partida, o campeão acreano foi “forçado” a ficar por três dias na cidade de Porto Velho-RO para então seguir na madrugada desta terça-feira para o local da partida.

O técnico imperialista Paulo Roberto Oliveira aproveitou o período para realizar quatro sessões de treinos com objetivo de ajustar sua equipe para o primeiro desafio do ano.

O técnico Paulo Roberto de Oliveira para o compromisso contra o campeão roraimense relacionou 18 jogadores.

O lateral-esquerdo Giovani Pereira sentiu problema muscular e não embarcou com a delegação, abrindo assim espaço para a estreia do recém-contratado Leandro.

Com isso, a equipe imperialista para a estreia na Copa Verde terá um setor de defesa totalmente modificado em relação ao último jogo da Série D, quando caiu para o América-RN por 5 a 1, na Arena das Dunas, na cidade de Natal-RN.

Nesta estreia de Copa Verde, a ideia de jogo do técnico imperialista será a de buscar propor o jogo, mas respeitando o adversário, pois, segundo ele, ainda precisa de mais informações do São Raimundo/RR, algo natural no início de uma temporada.

“Nosso time tem vocação de jogar pra frente, mas precisamos equilibrar nossas ações ofensivas e defensivas para não sermos surpreendidos pelo adversário.

Veja lista de relacionados

-Goleiro: Rander Augusto

-Zagueiros: Marcelo Felber, Renan, Alisson (TK) e Franklin;

-Laterais: Raylson (D), Leandro (E) e Thomáz (D);

-Volantes/meias: Weverton, Felipe, Dos Santos, Ryan e Giovani Silva;

-Atacantes: Radames, Adriano, Matheus Nego, Tiago e Digão

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários