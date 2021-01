Reformulado, Galvez inicia pré-temporada no Forte Imperador

Com a presença de 15 dos 25 jogadores contratados pela diretoria, o Imperador Galvez iniciou na tarde desta quinta-feira (7), no CT Forte Imperador, a pré-temporada do clube visando as disputas das copas Verde e Brasil e também Campeonato Acreano.

Conforme informado para a imprensa, a comissão técnica ainda aguardará a chegada de mais dez atletas nos próximos dias, isso justificado pela ausência de vagas nos voos para o Acre.

O zagueiro Marcelo Felber, ex-Rio Branco, os volantes Weverton e Dos Santos, ex-Atlético Acreano e Rio Branco, respectivamente, e ainda o atacante Matheus Oliveira, ex-Rio Branco e Manaus-AM, aparecem entre as novidades no clube neste início de temporada.

Os atacantes Adriano e Digão, o volante Neto, o meia-atacante Radames, e o lateral esquerdo Giovani foram alguns dos remanescentes da equipe do ano passado.

Por outro lado, a diretoria imperialista e o atacante Daniego, artilheiro do Campeonato Acreano 2020 com nove gols, e um dos artilheiros do clube na disputa da Série D, com seis gols marcados, não chegaram a um acordo para a renovação de contrato do atleta.

Outra baixa no clube diz respeito ao zagueiro Jô. O atleta tem proposta para se transferir para o futebol paulista, assim não seguindo no clube.

O Imperador Galvez segue negociando a renovação de contrato de trabalho com o goleiro Luiz Miller, mas as partes ainda não chegaram a um acordo.

ELENCO-2021

Goleiros: Gabriel Raulino e Rander Augusto;

Zagueiros: Marcelo Felber, Renan, Franklin e Henry;

Laterais: Raylson (D), Thomáz (D), Giovani (E) e Leandro (E);

Volantes: Neto, Weverton Braz, Dos Santos e Ryan;

Meias: Careca, Cadora e Anthony;

Atacantes: Adriano, Radames, Digão, Moeda, Matheus Nego, Thiago, Rômulo e John

