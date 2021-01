Resultado: saiu a lista de aprovados no XXXI Exame da OAB; veja

Todo o procedimento do recurso deverá ser feito exclusivamente no portal da FGV dedicado ao Exame de Ordem

O Conselho Federal da OAB e a Fundação Getúlio Vargas divulgaram nesta segunda-feira, (11), a lista preliminar de aprovados do XXXI Exame de Ordem. A lista completa dos aprovados está disponível para download nesta página.

Os prazos

Os interessados poderão interpor recurso entre as 0h do dia 12 de janeiro de 2021 às 23h59 do dia 14 de janeiro de 2021, observado o horário oficial de Brasília/DF.

Onde recorrer?

Todo o procedimento do recurso deverá ser feito exclusivamente no portal da FGV dedicado ao Exame de Ordem. Quando o prazo é aberto, a banca disponibiliza um formulário eletrônico que deverá ser preenchido pelo examinando.

O edital deixa bem claro de que somente serão apreciados os recursos feitos através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos. Não será aceito recurso enviado por fax, correio eletrônico (e-mail) ou pelos Correios ou fora do prazo.

