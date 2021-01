Rio Acre apresenta vazante em medição realizada neste domingo, na capital

Após subidas quase diárias, o nível do Rio Acre na capital acreana apresentou vazante em medição realizada na manhã deste domingo (3). Segundo a Agência Nacional das Águas, a profundidade atual do manancial é de 10,64 metros. No sábado (2), o rio marcava 11,40 metros.

Com isso, o manancial fica um pouco mais distante de alcançar a cota de alerta, que é de 13,50 metros em Rio Branco. Já a de transbordamento é de 14 metros.

Na cidade, nenhuma família está desabrigada por conta das águas. No entanto, o prefeito eleito Tião Bocalom está alerta e já solicitou limpeza do Parque de Exposições para construção imediata de abrigos caso o rio dê sinais de enchente.

