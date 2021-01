Rio Branco anuncia o técnico Paulo Mulle para a temporada 2021

Paulo Cesar Ribeiro de Mattos, mais conhecido como Paulo Mulle, 52 anos, será o novo treinador do Rio Branco para a temporada 2021.

O anuncio do profissional ocorreu na quarta-feira (6), após pronunciamento do presidente Valdemar Neto, apresentação do treinador ocorre nesta sexta-feira (8), no CT do José de Melo.

Paulo Mulle coleciona passagens pelas equipes do futebol de São Paulo (Batatais-SP, União Mogi-SP). O profissional também trabalhou no Barcelona-RO e no União-MS.

Valdemar Neto divulgou na imprensa local que o grupo estrelado será formado por 24 jogadores, alguns deles remanescente do elenco de 2020, como os zagueiros Mumu e Paulo Henrique, os laterais Jojo e Sid, o meia Biro-Biro e os atacantes Cassiano e Vandinho.

Nesta temporada, o Rio Branco terá duas competições pela frente. O clube disputa a Copa Verde e o Campeonato Acreano.

A estreia ocorre dia 28 de janeiro, na Arena Acreana, contra o vencedor do confronto entre Fast-AM e Independente-PA.

No estadual, o clube estrelado tem estreia programada para o dia 11 de março, contra o São Francisco.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários