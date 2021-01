Rio Branco confirmou mais de 600 casos de dengue nas primeiras duas semanas de 2021

O aumento no número de casos de dengue tem sido tão preocupante quanto a incidência de diagnósticos da covid-19 em todo o Acre.

Apenas em Rio Branco, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), pelo menos 820 casos suspeitos de dengue foram contabilizados nos primeiros 14 dias de janeiro de 2021, enquanto que pouco mais de 600 foram confirmados.

Os órgãos de saúde têm alertado a população sobre os perigos da falta de cuidado nas casas que possuem água parada – ocasião perfeita para a proliferação rápida do Aedes aegypti.

Em 2020, o estado confirmou mais de 5,4 mil casos de dengue. De acordo com o boletim da Vigilância Epidemiológica, por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), em um comparativo entre os mesmos períodos de 2019 e 2020, o Estado do Acre apresentou uma redução de 42,5 % no número de pessoas que contraíram dengue.

