Rio Branco é a 2ª capital onde os produtos e serviços mais encareceram em 2020

Quando o assunto é inflação, Rio Branco aparece como a segunda capital com a maior taxa, segundo balanço de 2020 divulgado nesta terça-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A capital acreana teve variação anual de 6,12% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede o encarecimento de produtos, atrás apenas de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

O número ficou acima da média nacional, de 4,52%. Em 2019, a variação anual do IPCA na capital acreana foi de 3,82%.

Os itens habitação e alimentação e bebidas tiveram impacto significativo no bolso dos rio-branquenses. O primeiro foi puxado principalmente pela alta do valor pago pela energia elétrica, que teve reajuste tarifário de mais de 11% em Rio Branco, ao longo do ano.

