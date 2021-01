Rio Branco recebeu R$ 2,4 mil por habitante em repasses federais em 2020

Município ocupa 9º lugar no ranque das capitais que mais obtiveram recursos por morador

Ao longo de 2020, Rio Branco recebeu cerca de R$ 2.440 por habitante em recursos federais, o que totaliza o investimento de mais de R$ 1 bilhão. As informações são do Portal da Transparência e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O valor leva em conta todos os repasses federais, entre eles verba para o combate à pandemia de Covid-19.

No ranque nacional de repasses por habitantes entre as capitais, Rio Branco ocupa o nono lugar, atrás de Vitória (R$ 4,01 mil), Palmas (R$ 4,01 mil), Porto Alegre (R$ 3,47 mil), Boa Vista (R$ 2,83 mil), Florianópolis (R$ 2,83 mil), Recife (R$ 2,52 mil), Teresina (R$ 2,49 mil) e Cuiabá (R$ 2,45 mil).

Rio de Janeiro (R$ 0,94 mil), Manaus (R$ 1,06 mil) e São Paulo (R$ 1,18 mil) foram as capitais com menor valor de repasse por habitantes.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários