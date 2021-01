Rio Juruá transborda novamente em Cruzeiro do Sul após sinal de vazante

Após apresentar tímido sinal de vazante nos últimos dias, o Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, voltou a transbordar neste sábado. O manancial está set centímetros acima da cota de transbordamento, que é de 13 metros.

Na sexta-feira (9), o rio marcava 12,87 metros. No começo da semana, chegou a 13,31 metros, atingindo cerca de 5 mil famílias. As informações são do Corpo de Bombeiros.

