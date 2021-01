Rios Acre e Tarauacá seguem baixando e Juruá já atinge 9 bairros e 5 mil famílias

Em Cruzeiro do Sul, com a cheia do Rio Juruá, 20 famílias estão desabrigadas.

O Corpo de Bombeiros informou na manhã desta segunda-feira (4) que nível dos rios acreanos que causavam preocupação pelas enchentes não apresentaram muita subida nas últimas 24 horas.

Na medição do Rio Acre, feita às 6h, o manancial apresentou a cota de 10,72 metros ou seja, nas últimas 24 choveu apenas 0,8 mm. O major Cláudio Falcão destacou que apesar do rio não está subindo de maneira rápida, as autoridades já estão aposta em caso de uma possível enchente.

O nível do Rio Tarauacá, voltou a apresentar sinais de vazante após ter chegado a marca de 9 metros no domingo (3). Hoje, a medição do Corpo de Bombeiros mostra que o manancial está com 8 metros e 20 centímetros. O coordenador de Defesa Civil do Município, Jardim, destacou que a situação é tranquila na região e não há famílias desabrigadas.

Na segunda maior cidade do estado, em Cruzeiro do Sul, o nível do Rio Juruá segue subindo e apresenta 13 metros e 41 centímetros, ou seja, ultrapassando a cota de transbordo.

Com a situação, cerca de 9 bairros estão atingidos com a cheia do rio, são eles: Miritizal, Lagoa, Olivença, Ramal da Boca do Môa, Comunidade Florianópolis, Cruzeirinho, Estirão do Remanso, Várzea e Remanso.

Ao todo, mais de 5 mil famílias foram atingidas, sendo que 20 famílias estão desabrigadas.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários