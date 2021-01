Rocha fala sobre acordo de paz com Gladson para o Acre: “Acima de questões políticas” 

O vice-governador garantiu que está à disposição de Gladson no decorrer do ano de 2021

O vice-governador Wherles Rocha (PSL) concedeu uma entrevista ao ContilNet e falou sobre sua relação com o governador Gladson Cameli, após eleições municipais em 2020.

Segundo ele, está prevista uma conversa de alinhamento político em prol dos interesses do Estado. Antes, a imprensa local havia cogitado que antes do fim do ano uma conversa entre os governantes ocorreu – o que foi prontamente negado pelo militar.

“Acho que antes de qualquer alinhamento político, nós temos que conversar. Ainda não tivemos essa conversa. Antes de qualquer situação política, está a questão do Estado. Tem que está acima de questões políticas”, declarou.

Dificuldades em 2021

Rocha destacou que o ano de 2021 é fundamental para o governo, tanto na questão econômica, quanto na parte de obras. “Temos dinheiro em caixa, precisamos fazer o Estado andar. Lembramos que o auxílio emergencial acabou, agora, é necessário gerar emprego para as pessoas”, ressaltou.

À disposição de Cameli

Apesar das arestas ocorridas em 2021, muito em função da política, o vice-governador garantiu que está à disposição de Gladson no decorrer do ano. “Estou aqui para somar e tentar construir. Ou ficamos nesse ano de 2021 acima de questões partidárias, ou vamos ter muita dificuldade”, disparou.

Fica no PSL

O major frisou na entrevista que, apesar do ano de 2020 ter sido marcado por derrotas na capital, as eleições trouxeram bastante ensinamentos. Segundo ele, uma das lições é a de não divulgar candidatura majoritária um ano antes das eleições. “Isso é prejudicial”, destacou.

Em relação ao PSL, Rocha explicou que a sigla não dispõe de deputado estadual e nem federal e, por essa razão, é mais fácil concorrer ao pleito pela sigla. O vice-governador citou também a boa relação com o presidente do partido nacional, Luciano Bivar. “Me dou muito bem com o presidente. Não penso em sair do partido”, encerrou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários